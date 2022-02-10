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Recipe details
Global-e Online
1.4K recordsNASDAQ:GLBE
Key facts about Global-e Online
- Records
- 1407 records
- Websites tracked
- 1407 websites use Global-e Online
- Stock ticker
- NASDAQ:GLBE
- Industries
- Asset management, E-commerce
- Categories
- E-commerce
- Published
- Last updated
- Provider
- Dataprovider.com
About Global-e Online
Global-e is the world’s leading platform to enable and accelerate global, direct-to-consumer cross-border eCommerce. Through their comprehensive end-to-end solutions that combine best-in-class localization capabilities, big-data best-practice business intelligence models, streamlined international logistics, and vast cross-border experience, they enable retailers and brands to increase international traffic conversion and sales and achieve significant global online growth.
About this recipe
Global-e is a cross-border e-commerce enablement platform that enables brands and retailers to deliver purchase experiences to customers.
Use cases
- Track the number of installments
- Create a lead list with websites
- Create a data set for marketing research