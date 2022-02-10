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Recipe details

Global-e Online

Global-e Online

1.4K recordsNASDAQ:GLBE

Key facts about Global-e Online

Records
1407 records
Websites tracked
1407 websites use Global-e Online
Stock ticker
NASDAQ:GLBE
Industries
Asset management, E-commerce
Categories
E-commerce
Published
Last updated
Provider
Dataprovider.com

About Global-e Online

Global-e is the world’s leading platform to enable and accelerate global, direct-to-consumer cross-border eCommerce. Through their comprehensive end-to-end solutions that combine best-in-class localization capabilities, big-data best-practice business intelligence models, streamlined international logistics, and vast cross-border experience, they enable retailers and brands to increase international traffic conversion and sales and achieve significant global online growth.

About this recipe

Global-e is a cross-border e-commerce enablement platform that enables brands and retailers to deliver purchase experiences to customers.

Use cases

  • Track the number of installments
  • Create a lead list with websites
  • Create a data set for marketing research